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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Столичні звільнення

15:46, 6 березня 2009 226

Президент розізлився не на жарт. Віктор Ющенко своїм указом звільнив з посад майже половину всіх заступників київського мера Леонід Черновецького.

Так, своїх посад позбулись Денис Басс, Віталій Журавський, Броніслав Стичинський, Володимир Головач та Олександр Луцький. На думку Секретаріату Президента Черновецький призначив цих заступників усупереч законодавству, без належного обґрунтування, керуючись лиш власними симпатіями.Як заявив голова Президентської канцелярії Віктор Балога, своїм указом Президент вказав столичному мерові на те, що цитуємо: "КМДА - не місце для працевлаштування потрібних людей чи власних друзів, а всі кадрові призначення повинні відбуватися тільки для забезпечення продуктивного управління міським господарством".  
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 6 березня 2009
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