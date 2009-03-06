Столичні звільнення

Президент розізлився не на жарт. Віктор Ющенко своїм указом звільнив з посад майже половину всіх заступників київського мера Леонід Черновецького.

Так, своїх посад позбулись Денис Басс, Віталій Журавський, Броніслав Стичинський, Володимир Головач та Олександр Луцький. На думку Секретаріату Президента Черновецький призначив цих заступників усупереч законодавству, без належного обґрунтування, керуючись лиш власними симпатіями.Як заявив голова Президентської канцелярії Віктор Балога, своїм указом Президент вказав столичному мерові на те, що цитуємо: "КМДА - не місце для працевлаштування потрібних людей чи власних друзів, а всі кадрові призначення повинні відбуватися тільки для забезпечення продуктивного управління міським господарством".