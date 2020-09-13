Столицю Туреччини Анкару 12 вересня накрила велика пилова буря. Її масштаби сягали висоти багатоповерхівок.

Спершу буря вразила столичний район Полатлі, а потім охопила все місто. Про це повідомило інформаційне агентство Анадолу.

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За годину частину району вкрило товстим шаром піску – видимість становила лише один кілометр. Це спровокувало перебій в роботі місцевого транспорту.



Негода спровокувала перебій в роботі транспорту / Фото Агентство Анадолу

За словами мера Полатлі, через удари блискавки у районі спалахнули дрібні пожежі, їх вдалося загасити. Водночас губернатор Анкари Васіп Шахін повідомив, що 6 людей отримали легкі поранення після удару предметами, які буря підняла у повітря.

"Наразі немає повідомлень про загибель людей або втрату цінного майна", – розповів він.

Також на вулицях проводить роботи з прибирання наслідків бурі комунальна техніка.



Частину району вкрило товстим шаром піску / Фото Агентство Анадолу



У районі спалахнули дрібні пожежі / Фото Агентство Анадолу

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