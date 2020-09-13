Столицю Туреччини накрила масштабна пилова буря: фото, відео
Столицю Туреччини Анкару 12 вересня накрила велика пилова буря. Її масштаби сягали висоти багатоповерхівок.
Спершу буря вразила столичний район Полатлі, а потім охопила все місто. Про це повідомило інформаційне агентство Анадолу.
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За годину частину району вкрило товстим шаром піску – видимість становила лише один кілометр. Це спровокувало перебій в роботі місцевого транспорту.
Негода спровокувала перебій в роботі транспорту / Фото Агентство Анадолу
За словами мера Полатлі, через удари блискавки у районі спалахнули дрібні пожежі, їх вдалося загасити. Водночас губернатор Анкари Васіп Шахін повідомив, що 6 людей отримали легкі поранення після удару предметами, які буря підняла у повітря.
"Наразі немає повідомлень про загибель людей або втрату цінного майна", – розповів він.
Також на вулицях проводить роботи з прибирання наслідків бурі комунальна техніка.
Частину району вкрило товстим шаром піску / Фото Агентство Анадолу
У районі спалахнули дрібні пожежі / Фото Агентство Анадолу
Пилова буря в Туреччині: дивіться відео
Як захистити себе під час пилової бурі
- Якщо людина потрапила в пилову бурю, необхідно лягти з підвітряної сторони за будь-який високий предмет, що міцно тримається на землі.
- Дихальні шляхи треба захистити тканинною пов'язкою від пилу та піску.
- Під руку потрібно покласти закриту місткість із запасом води.