Вєсті Кремля. Слівкі: Страх і ненависть в Казані. Пранк-журналістика у Білорусі
У випуску "Вєсті Кремля. Слівкі" за 12 вересня – вже понад 30 років при владі Татарстану – один клан. Лідер держави не збирається здавати позиції. Пранкери Вован і Лексус заявили, що не мають стосунку до розіграшу над Лукашенком. Вони стали науковцями і почали організовувати лекції з пранк-журналістики.
Також у випуску "Вєсті Кремля. Слівкі" на 24 каналі:
"Основний інстинкт" дипломаші.
Французький пацієнт.
Вучіч, ізвіні.
Всередині Кадирова.
11 вересня – велике російське свято.