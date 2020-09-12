У випуску "Вєсті Кремля. Слівкі" за 12 вересня – вже понад 30 років при владі Татарстану – один клан. Лідер держави не збирається здавати позиції. Пранкери Вован і Лексус заявили, що не мають стосунку до розіграшу над Лукашенком. Вони стали науковцями і почали організовувати лекції з пранк-журналістики.

Також у випуску "Вєсті Кремля. Слівкі" на 24 каналі: "Основний інстинкт" дипломаші. Французький пацієнт. Вучіч, ізвіні. Всередині Кадирова. 11 вересня – велике російське свято.