Страховий ринок

КАСКО дорожчає.

З початку року страхові компанії вже збільшили тарифи по цьому виду автострахування на 20-30%. Причому платити більше змушені будуть не тільки водії, що купуватимуть нові поліси, але також клієнти зі старими страховками. За словами фахівців, головною причиною подорожчання став різкий стрибок курсу долара та євро по відношенню до гривні, внаслідок чого змінилося співвідношення між страховими виплатами, відшкодуванням і вартістю авто. Зауважимо, доплата за вже придбаний поліс є справою добровільною. Водночас, якщо водій відмовиться від неї, у разі ДТП страховик може відмовитися покривати частину збитків.Наприклад, якщо страхова сума раніше складала 100 тисяч грн., а ринкова ціна авто за поточним курсом - 200 тисяч, і в разі настання страхового випадку розмір збитків становить 10 тисяч грн., без доплати клієнт зможе отримати лише 5 тисяч грн. Втім, страховики не сподіваються на активізацію водіїв. За оцінками фахівців, до кінця першого півріччя за свої поліси доплатять не більше третини клієнтів.