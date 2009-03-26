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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Страховий ринок

13:51, 26 березня 2009 260

Слідом за банками, тимчасові адміністрації почали вводити у страхові компанії.

За неофіційними даними, державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг уже ввела оперативне управління у низку СК. Наразі повний перелік найпроблемніших страховиків держфінпослуг не розголошує, втім, як стало відомо від самих учасників ринку, тимчасові адміністратори вже працюють у компаніях “Вікторія М” та “Правовий захист”. Фахівці прогнозують, що складана фінансово-економічна ситуація у країні неминуче призведе до скорочення кількості страховиків. У Лізі страхових організацій переконані, що з ринку підуть близько 50 учасників.Олександр Сосіс (президент УАСК “АСКА”): “Вірогідно, компаній повинно стати менше, але в Україні все не так як завжди буває. Ми давно говоримо про те, що кількість страхових компаній в Україні надмірна, їх 400, з яких відомі в кращому випадку тільки 50, що роблять інші 350, мені не дуже зрозуміло. Тому, що з ними стане в цій ситуації, теж не дуже зрозуміло”.Зауважимо, наразі найбільші проблеми у тих страхових компаній, які активно співпрацювали з автосалонами, а також банками, де обслуговували споживче кредитування. Саме через проблеми у цих секторах, на страховий ринок чекає переформатування - кажуть експерти. 
Джерело: 24 Канал
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Новини за 26 березня 2009
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