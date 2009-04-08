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Страховий ринок

18:56, 8 квітня 2009 166

Страховики підготували законопроект для спасіння галузі.

Вже на наступному тижні у комітетах ВР розглядатиметься законопроект, який повинен попередити поглиблення негативних наслідків фінансової кризи на страховому ринку. За словами учасників останнього, цей документ урегулює низку проблемних питань і допоможе стабілізувати галузь. Так, відповідно до законопроекту, в разі виникнення у страховиків проблем із виконанням своїх зобов’язань чи ліквідністю, вони зможуть звернутися по допомогу до Держфінпослуг.Тетяна Боцула (консультант профільного комітету ВР): "Страховик матиме право звертатись до уповноваженого органу із заявою про відновлення ліквідності. На підставі заяви уповноважений орган повинен сформувати і внести до Кабміну пропозиції за визначенням уповноваженого банку, а НБУ пропозиції по рефінансуванню для відновлення ліквідності".Також у законопроекті прописано чіткий механізм запровадження тимчасових адміністрацій у страхові компанії. Крім того, пропонується підвищити прозорість процедури акредитації СК у банках, а також зобов’язати кредитні фінустанови оприлюднювати критерії відбору страховиків для співпраці. 
Джерело: 24 Канал
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Новини за 8 квітня 2009
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