Страховий ринок

Страховики підготували законопроект для спасіння галузі.

Вже на наступному тижні у комітетах ВР розглядатиметься законопроект, який повинен попередити поглиблення негативних наслідків фінансової кризи на страховому ринку. За словами учасників останнього, цей документ урегулює низку проблемних питань і допоможе стабілізувати галузь. Так, відповідно до законопроекту, в разі виникнення у страховиків проблем із виконанням своїх зобов’язань чи ліквідністю, вони зможуть звернутися по допомогу до Держфінпослуг.Тетяна Боцула (консультант профільного комітету ВР): "Страховик матиме право звертатись до уповноваженого органу із заявою про відновлення ліквідності. На підставі заяви уповноважений орган повинен сформувати і внести до Кабміну пропозиції за визначенням уповноваженого банку, а НБУ пропозиції по рефінансуванню для відновлення ліквідності".Також у законопроекті прописано чіткий механізм запровадження тимчасових адміністрацій у страхові компанії. Крім того, пропонується підвищити прозорість процедури акредитації СК у банках, а також зобов’язати кредитні фінустанови оприлюднювати критерії відбору страховиків для співпраці.