Розпочався Страсний тиждень.

Від сьогодні і аж до Великодня православні та греко-католики згадують про останні дні земного життя, страждання і хресну смерть Ісуса Христа. Для вірян це ще й найсуворіший тиждень передвеликоднього посту.Особливо важливими вважаються останні 3 дні перед Пасхою - четвер, п'ятниця та субота. Передвеликодній четвер в народі прийнято називати Чистим. В цей день люди прибирають в своїх домівках, господині печуть паски, та сповідаються ті, хто не встиг цього зробити.Страсна п'ятниця - найскорботніший день церковного року, саме цього дня Ісус був розп'ятий. Ввечері у церквах виносять Плащаницю, що символізує тіло померлого Христа. Завершується Страсний тиждень після суботи - опівночі.