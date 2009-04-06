Стратегічні протиріччя

І знову стратегічні розбіжності.

Не встиг завершитися саміт “Великої двадцятки” в Лондоні, де учасники на диво одностайно висловлювались з приводу заходів боротьби з глобальною кризою, протиріччя знову охопили фінансовий світ Європи. Уряд Великої Британії виступив проти планів реформування системи контролю та нагляду за фінансовим ринком старого світу, ініційованих Європейським Центробанком. Британцям не сподобались наміри створення єдиної ради з ризиків, якою фактично керуватиме голова фінансового регулятора Єврозони. В британському мінфіні додали, що загалом не проти створення такого органу, однак не на базі Європейського Центробанку. Прихильниками ж такої ідеї в Європі є Німеччина та Франція.Експерти кажуть, що питання контролю за фінансовим ринком було одним з головних на саміті G20, однак мало хто з учасників лондонської зустрічі захотів поступатись власними інтересами. Тому створення єдиної ради з ризиків виглядає малоймовірним, принаймні найближчим часом.Відчуваючи необхідність вдаватись до нових заходів для подолання кризи, Європейський центральний банк обдумує варіанти стимулу для ринку. Регулювання відсоткової ставки виглядає вже фактично безперспективним методом. На минулому тижні регулятор знизив показник до 1,25% річних і голова ЦБ Жанк-Клод Тріше повідомив, що нижче 1% ключова ставка в Євро зоні навряд чи опуститься. На думку експертів, наступним кроком може бути викуп “токсичних активів” у фінансових установ і відкриття для компаній довготермінових пільгових кредитних ліній.