Стратегія центробанку

Облікову ставку в зоні євро можуть знизити ще нижче рекордного рівня у 1,5% річних.

Про це повідомив голова європейського центрального банку Жан-Клод Тріше. Вірогідно, регулятор і надалі використовуватиме нетрадиційні підходи до виведення фінансової системи із кризи. Однак, "нульового варіанту", який з кінця минулого року діє в США, у Європі не буде - запевнив пан Тріше. Для Єврозони існує низка ризиків, пов’язаних з нульовою відсотковою ставкою, тимпаче "місця для маневрів" у ЄЦБ ще вдосталь.Зазначимо, також ЄЦБ планує подовжити терміни кредитування комерційних банків. Це має зрівноважити ставки міжбанківського кредитування та зробити довготермінові позики дешевшими, а в цілому - підтримати зростання економіки. До викупу неліквідних паперів та прямих вливань капіталу в найбільш постраждалі сегменти ринку Європейський центробанк поки не вдається.