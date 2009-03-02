Страйк далекобійників

Одеські далекобійники перекрили 4 із 6 смуг траси “Одеса-Київ”.

Дорогу блокують півсотні вантажівок. Водії кажуть - акція протесту безстрокова і вимагають негайного діалогу з центральною владою. Головні вимоги далекобійників – зниження митних ставок, відстрочки за кредитами та можливість нормально працювати.Микола Лазаренко (далекобійник): “У всіх одне наболіле питання – кредити, Якщо не даєте можливості заробити ці гроші, то принаймні дайте відстрочку. Не є таємницею, що вже починаються випадки суїциду серед далекобійників та профспілок”.Минулого тижня Кабмін затвердив ряд документів, які мали б допомогти перевізникам. Зокрема, запровадили єдиний мінімальний тариф для внутрішніх вантажних автоперевезень. Перевізників це не влаштувало, оскільки, за їх словами, усі прийняті документи ще довго проходитимуть затвердження. Розблокувати трасу одеських далекобійників переконували правоохоронці. Згадували про кримінальну відповідальність, схоже, не допомогло.Дмитро Фучеджи (заступник керівника управління МВС в Одеській області): “Сьогодні перекриття траси – це вчинок, який карається кримінально. Тому цього не треба робити. Я думаю, що порушенням закону неможливо відновити закон і свої вимоги. Тому ми намагалися переконати. Не знаю, на скільки це було ефективно”.Водії, більшість з яких купили вантажівки у кредит під заставу власних домівок, без роботи з грудня минулого року. Впродовж минулого місяця вони неодноразово зустрічались з представниками одеської влади, а після зустрічей чекали обіцяного. Наразі не дочекалися. Чекати погодилися ще добу - цього разу на представників уряду. Якщо посадовці не приїдуть - завтра далекобійники обіцяють заблокувати трасу "Одеса-Київ" повністю.