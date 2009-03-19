Черговий страйк у Франції - другий всезагальний протест за останні два місяці.

В умовах масового страйку французька влада готується до транспортного колапсу по всій країні. Національні профспілки вимагають у французького керівництва соціальної підтримки в період економічно кризи. Це вже другий масштабний страйк працівників у Франції в цьому році. Французькі робітники незадоволені економічним курсом влади в умовах кризи. Учасники акції вважають абсолютно неправильною політку уряду із надання допомоги виключно банкам та промисловцям, без захисту робочих місць та підвищення зарплат працівникам. Згідно з статистичними даними, соціально-економічне становище у Франції в умовах світової кризи постійно погіршується. Безробіття сягнуло рекордних рівнів - роботу втратили понад 2 мільйони французів.