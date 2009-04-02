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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Страйк профспілок

Фінансові ринки 20:34, 2 квітня 2009 227

Всезагальний страйк на день паралізував грецьку столицю.

Дві найбільші профспілки оголосили у країні загальнонаціональний страйк на знак протесту проти зниження заробітної плати та скорочення робочих місць. На заклик відгукнулися десятки тисяч грецьких робітників. 24-годинний страйк торкнувся перш за все транспортної системи. Так, у столиці обмежено графік руху громадського транспорту, грецькі авіаперевізники скасували внутрішні та міжнародні рейси. Практично повністю зупинився рух на залізниці. Грецькі острови залишилися відрізаними від материка через страйк працівників паромних сполучень. Більшість державних установ не вийшли на роботу, а лікарні приймали пацієнтів лише у екстрених випадках. До страйку також долучилися журналісти, які заблокували випуск інформаційних програм та газет. Загальний страйк відбувся на заклик вищої ради профспілок, яка об'єднує майже 2,5 мільйони працівників державного та приватного секторів країни.  
Джерело: 24 Канал
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Новини за 2 квітня 2009
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