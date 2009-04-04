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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Стресова політика

11:32, 4 квітня 2009 242

Вітчизняні політики все частіше опиняються на лікарняному через психологічне перенапруження.

За словами заступника керівника Державного управління справами з медичних питань Ростислава Валіхновського, відвідувачів клініки Феофанія в період політичної кризи різко побільшало. Ростислав Валіхновський (заступник керівника ДУС з медичних питань): "При такому рівні навантаження, який є зараз у сучасному українському політикумі, можемо сказати, що превалює все-таки неврологічна симптоматика і розлади деякі пов’язані із стресом. Безумовно будь-який стрес впливає на стан імунної системи." Валіхновський переконаний - вітчизняним політикам потрібна допомога якщо не духовного наставника, то принаймні психоаналітика. Втім, самі психологи стверджують - недуги державних мужів, які нібито нервують більше пересічних українців через відповідальність перед країною, насправді перебільшені. Адже вони частіше переймаються власними проблемами, а не негараздами народу, що суттєво допомагає їм уникнути багатьох нервових хвороб. Володимир Банцер (психолог): "В концепції їхньої роботи, бачення себе, немає оцього моменту переживання за людей, намагання щось їм допомогти, щось їм зробити, орієнтація виключно на себе дає їм можливість уберегти себе від такого явища як емоційне вигорання".Самі ж політики визнають - серед них дійсно є психічно неврівноважені. Та додають - це не дивно. Адже щоб пропрацювати, зокрема, в парламенті бодай одну каденцію, треба докласти чимало зусиль, аби не заробити невроз, серцеву недостатність чи виразку шлунку. Петро Симоненко (народний депутат України): "Всі ті, хто дуже серйозно і відповідально ставиться до своєї роботи, тобто до виконання повноважень, а також тих зобов’язань, які брали перед нашими виборцями, це дуже серйозний психологічний тиск і серйозне психологічне навантаження щодня." Нестор Шуфрич (народний депутат України): "Той, хто сьогодні готовий працювати в політиці і не залежно від того чи то парламент, чи то інша гілка влади, має мати міцні нерви. Якщо не можеш, то не йди!" Олег Ляшко (народний депутат України): "Є кілька депутатів, які коли виступають, вони дуже близько до серця переймаються тим театром, бо життя це театр, і Верховна Рада - це театр, тому я б радив, а особливо тим у кого проблеми із серцево-судинними захворюваннями, трохи, і з серцем, і з шлунком, трохи спокійніше ставитися до того, що відбувається в Раді." Психологи стверджують - 80% конфліктів і стресових ситуацій обумовлені нездатністю або небажанням сторін знаходити спільну мову. Тому, за словами лікарів, ймовірно, що порозуміння з народом і підтримка власних виборців може стати найкращими ліками від хвороб, зароблених політиками на роботі.    
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 4 квітня 2009
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