Стрілецький арсенал

У посадовця однієї з військових частин вилучили близько 40 одиниць зброї.

Близько 40 одиниць вогнепальної зброї, зокрема кілька автоматів Калашникова, вилучили працівники столичного ГУБОЗу вночі біля одного з підземних гаражів Києва. Затримано 3 осіб, які вивантажували зброю з авто. Ними виявилися заступник командира однієї з військових частин, начальник складів цієї ж частини та директора приватного підприємства з переробки зброї. На місці правоохоронці також вилучили майже 6 тисяч набоїв, гранату РГД-5, оптичні приціли, магазини до автоматів, а також деталі до різних видів стрілецької зброї.Володимир Поліщук (речник ГУ МВС України у м. Києві): "Зі складів військової частини ця зброя за угодами повинна була потрапляти до цього товариства з обмеженою відповідальністю і перероблятися на так звані виставочні та колекційні екземпляри, які можна купувати у магазинах, але частина цієї зброї не потрапляла на полиці магазинів вже переробленою, а реалізувалася бойовою".За словами Володимира Поліщука, київська міліція спільно з СБУ розшукує інших осіб, причетних до "збройного" бізнесу. Відповідні документи правоохоронці передадуть до військової прокуратури, яка, за їхніми словами, і вирішить, чи порушувати за цим фактом кримінальну справу.