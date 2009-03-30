Чергова стрілянина у Сполучених Штатах.

Лихо трапилося у штаті Північна Кароліна. В реабілітаційному санаторії міста Картедж 45-річний чоловік відкрив вогонь по пацієнтах і медичному персоналу. Внаслідок стрілянини 8 людей загинули, ще 3 отримали поранення. Сам нападник поранений, його відразу схопила поліція. У лікарні, що спеціалізується на догляді за людьми з хворобою Альцгеймера, перебували 90 пацієнтів.Серед 8 загиблих - 7 пацієнтів та 1 медсестра. Наразі нічого невідомо про мотиви, що спонукали Роберта Стюарта скоїти злочин. Водночас його колишня дружина стверджує, що він нібито повідомляв, що хворий на рак і готується до далекої подорожі. За її словами, Стюарт був схильним до насильства. Стрілянини у Сполучених Штатах трапляються доволі часто. Останній такий напад стався 19 березня.