Стрілянина

Напад на урядову будівлю у США.

Злочинець, озброєний гвинтівкою, зчинив стрілянину у міграційному центрі у місті Бінгемптон у штаті Нью-Йорк. Жертвами трагедії стали 12 людей, ще 26 отримали поранення. Нападник захопив у заручники в урядовій будівлі кілька десятків осіб.Під час штурму будівлі поліцією злочинець покінчив життя самогубством. Інцидент трапився саме у той час, коли у центрі проводився іспит на здобуття американського громадянства. У будівлі здебільшого знаходилися недавно прибулі до США іммігранти. Мотиви злочинця поки невідомі.