Стрілянина

60-річний пенсіонер влаштував стрілянину у будівлі німецького суду.

Трагедія у німецькому суді. 60-річний пенсіонер влаштував стрілянину у будівлі земельного суду міста Ландсхут у Баварії. Під час перерви у судовому слуханні злочинець застрелив 48-річну дружину свого брата, а також поранив адвоката та ще одну жінку. Після цього нападник і сам покінчив життя самогубством. Причиною, яка штовхнула літнього чоловіка на злочин, стала судова тяганина між ним і його родичами. За словами одного з родичів, у передсмертному листі, чоловік скаржився, що впродовж десятиріч зазнавав терору з боку рідних. У записці він також каже, що має намір покарати родичів і готовий за це заплати високу ціну - втратити власне життя.