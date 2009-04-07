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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Стрілянина

Фінансові ринки 22:05, 7 квітня 2009 188

60-річний пенсіонер влаштував стрілянину у будівлі німецького суду.

Трагедія у німецькому суді. 60-річний пенсіонер влаштував стрілянину у будівлі земельного суду міста Ландсхут у Баварії. Під час перерви у судовому слуханні злочинець застрелив 48-річну дружину свого брата, а також поранив адвоката та ще одну жінку. Після цього нападник і сам покінчив життя самогубством. Причиною, яка штовхнула літнього чоловіка на злочин, стала судова тяганина між ним і його родичами. За словами одного з родичів, у передсмертному листі, чоловік скаржився, що впродовж десятиріч зазнавав терору з боку рідних. У записці він також каже, що має намір покарати родичів і готовий за це заплати високу ціну - втратити власне життя.  
Джерело: 24 Канал
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Новини за 7 квітня 2009
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