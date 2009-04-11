Чергова стрілянина у Європі.

В одному з кафе Роттердама 46-річний чоловік відкрив вогонь із вогнепальної зброї по відвідувачах. Внаслідок інциденту одна людина загинула, троє інших отримали поранення. За даними поліції, нападника повалили на землю очевидці злочину і утримували його до приїзду стражів порядку. Правоохоронці заарештували нападника. За словами представниками поліції, стрілянина могла статися через сварку. Причини конфлікту з’ясовують.Напередодні, нагадаємо, в Греції 19-річний студент, озброєний двома пістолетами, вчинив стрілянину на території одного з афінських коледжів. Поранивши 3-х людей - студента та двох працівників сусіднього магазину, нападник вистрілив у себе.