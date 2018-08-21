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ДТП НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Стрілянина в Одесі: поранено 45-річного чиновника

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Поліція встановлює обставини інциденту
Поліція встановлює обставини інциденту / https://od.npu.gov.ua

В Одесі, на вулиці Академіка Вільямса, у власному автомобілі обстріляли 45-річного чоловіка. Одесита з пораненнями грудної клітини та передпліччя госпіталізували в одну з лікарень.

Про це повідомила прес-служба Національної поліції Одеської області.

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Зазначається, що наразі на місці події працюють поліцейські. Попередньо встановлено, що тілесні ушкодження чоловік отримав від невідомого, який підбіг до його припаркованого автомобіля та здійснив декілька пострілів з імовірно травматичної зброї.

Наразі обставини події з’ясовуються. Поліцією вживаються заходи щодо встановлення особи нападника та його затримання.

Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 15, частиною 1 статті 115 (Замах на вбивство) Кримінального кодексу України.

 

Теги: Новини України Зброя Новини Одеси
Джерело: 24 Канал
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