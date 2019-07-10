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      Стрілянина в Сумах: жінка поранила чоловіка та його неповнолітню доньку

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      Стрілянина в Сумах
      Стрілянина в Сумах / 0542.ua

      У Сумах жінка увірвалася до офісу та почала стріляти з пістолета. Постраждали двоє людей, зокрема 15-річна дівчинка.

      Прес-служба Національної поліції повідомляє, що в середу, 10 липня, о 13:35, у Сумах, на провулку Терезова внаслідок стрілянини в офісі було поранено батька та його 15-річну доньку. На місце подій приїхала слідчо-оперативна група. Постраждалих одразу госпіталізували.

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      За інформацією міського порталу 0542.ua, дівчинка перебуває в лікарні у важкому стані, а чоловіка поранено в руку. 

      Прокуратурою області розпочато досудове слідство за фактом замаху на вбивство. Винній загрожує покарання від 10-ти до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

       

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      Теги: Новини України Кримінал Новини криміналу і ДТП Суми
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