Стрімке падіння

Економіка Сінгапуру переживає катастрофічне падіння.

Валовий внутрішній продукт азійської країни у І кв. цього року знизився на 19,7% порівняно з IVкварталом минулоріч. А щодо І кварталу 2008 року показник скоротився на 11,5 %. Це найбільше падіння економіки за усю історію Сінгапуру.Настільки сильно по країні вдарило падіння попиту на зовнішніх ринках. Різке зниження експорту призвело до того, що промислове виробництво за звітній період зменшилося майже на третину у порівнянні з таким же періодом торік. На початку року влада Сінгапуру заявила про виділення на підтримку економіки 13 млрд. доларів, однак те, що відбувається в країні зараз перевершує усі песимістичні прогнози уряду і не відомо, чи цих коштів вистачить.