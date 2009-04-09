Сценарій без Тимошенко

Три сценарії розвитку подій в українській політиці бачить Президент.

Фінал кожного з них - Тимошенко - не прем’єр. Віктор Ющенко пропонує коаліції зібрати 226 підписів і продемонструвати фізичну, а не духовну більшість у парламенті. Якщо така коаліція є, каже Гарант, то хай вона формує новий склад уряду і призначає нового прем’єра. Варіант другий: переформатування так званої більшості. Президент не виключає, що до БЮТу з литвинівцями могли б долучитись і комуністи або регіонали. В результаті перестановки коаліційних пазлів - Тимошенко знову шукатимуть заміну. Якщо ж ні перший, ні другий сценарій не справдяться, Віктор Ющенко відправить країну на дострокові парламентські вибори. Тоді вже уряду Тимошенко точно пропишуть останні дні. Саме останній варіант, певен Віктор Ющенко, був би найкращим для українців, однак зізнається, що шанси уникнути дочасних виборів ще є.