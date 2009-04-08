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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Студентські протести

Фінансові ринки 21:03, 8 квітня 2009 267

У Франції знову протестують.

Цього разу сотні студентів заблокували вхід до університету "Сорбонна". Таким чином активісти висловлюють невдоволення освітньою реформою, яку проводить французький уряд. Студенти стверджують, що влада не прислухається до їхньої думки.Жюльєт (студентка): "У нас є свої ідеї щодо університету. Ми є аспіранти, викладачі, науковці. У 2004 році, після великих громадських консультацій, була оприлюднена доповідь з цього питання, проте уряд не взяв її до уваги. Ми знаємо, що освіта потребує реформування, у нас є багато ідей, проте уряд нас не слухає. Ми страйкуємо вже 9 тиждень".Студенти та викладачі провели кілька акцій протесту з січня, через які на деякий час закривалися освітні заклади. Демонстранти виступали проти урядової реформи, яка повинна модернізувати систему та скоротити видатки на освіту. У свою чергу французький міністр освіти нещодавно заявив, що погоджується з переглядом реформи, проте засудив акції протесту. 
Джерело: 24 Канал
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Новини за 8 квітня 2009
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