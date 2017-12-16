Створено одяг для "героїв парковки"
15:16, сьогодні 316 Читать новость на русском
В соцмережах поширюється фото светру "Я паркуюсь як олень".
Традиційний теплий светр з оленями отримав нове життя. В соцмережах набуває поширення його новий дизайн – з автомобілями на парковці. На ньому два авто стоять відповідно до розмітки, третій – "як олень": займає два паркомісця.
Користувачі соцмереж жартують, що такі светри треба видавати водіям, які часто стають «героями парковки» - ставлять свої автомобілі там, де заважають руху пішоходів чи іншого транспорту.
Нагадаємо, що опубліковано поради, як звільнити заблокований транспорт.
Джерело: 24 Канал
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