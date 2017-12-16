Створено одяг для "героїв парковки"

В соцмережах поширюється фото светру "Я паркуюсь як олень".

Традиційний теплий светр з оленями отримав нове життя. В соцмережах набуває поширення його новий дизайн – з автомобілями на парковці. На ньому два авто стоять відповідно до розмітки, третій – "як олень": займає два паркомісця.

Користувачі соцмереж жартують, що такі светри треба видавати водіям, які часто стають «героями парковки» - ставлять свої автомобілі там, де заважають руху пішоходів чи іншого транспорту.

Нагадаємо, що опубліковано поради, як звільнити заблокований транспорт.