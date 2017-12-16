15:42
16 груд 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
КУРСИ ВАЛЮТ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВОЛОДИМИР ПУТІН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Запальна кавказька кров. Дно російського кінематографу
Вєсті Кремля
23:22, 15 грудня
Вєсті.UA. Великомучениця Неля Штепа. Нелегка доля кума Путіна в Україні
Вєсті.UA
19:59, 15 грудня
Ахметов і Ко зможуть підзаробити на арештованому майні попередників
ЦРУ
09:05, 13 грудня
Як Кабмін запхав свого носа в унітази
Підсумки дна
18:00, 10 грудня
Згадати Все. ЛАЗ: автобус-рекордсмен
Згадати все
23:53, 14 грудня
Телеканал новин 24 Новини Авто 24
КУРСИ ВАЛЮТ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВОЛОДИМИР ПУТІН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Створено одяг для "героїв парковки"

15:16, сьогодні 316 Читать новость на русском
Светр
Светр "Я паркуюсь як олень" / facebook

В соцмережах поширюється фото светру "Я паркуюсь як олень".

Традиційний теплий светр з оленями отримав нове життя. В соцмережах набуває поширення його новий дизайн – з автомобілями на парковці. На ньому два авто стоять відповідно до розмітки, третій – "як олень": займає два паркомісця.

Користувачі соцмереж жартують, що такі светри треба видавати водіям, які часто стають «героями парковки» - ставлять свої автомобілі там, де заважають руху пішоходів чи іншого транспорту.

Нагадаємо, що опубліковано поради, як звільнити заблокований транспорт.

Теги: Авто 24
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Судова епопея: Київський суд повністю виправдав скандального ректора-хабарника
сьогодні, 15:22 Судова епопея: Київський суд повністю виправдав скандального ректора-хабарника
106
Підсумки 2017 року: найгучніші вбивства в Україні
5 грудня, 20:02 Підсумки 2017 року: найгучніші вбивства в Україні
Настя Сукач 2586
Подбиваем итоги: достижения и провалы власти в области реформирования страны
сьогодні, 12:01 Подбиваем итоги: достижения и провалы власти в области реформирования страны
Олег Пономарь 530
Подарунки від Миколая: ціна питання
сьогодні, 11:00 Подарунки від Миколая: ціна питання
Яніна Ткачук 1423
Будни
сьогодні, 08:47 Будни "ЛНР": теперь портреты Плотницкого снимут со всех муниципальных зданий
Ольга Черненко 2155
Вільнюс ініціює конфіскацію авто на литовських номерах в Україні
 13 листопада , 16:12
З Нового року в Україні подешевшає розмитнення автомобілів
 4 грудня , 14:47
Ціни шокують: скільки коштує черешня в окупованому Криму
 24 червня , 21:34
В Україну за нульовою ставкою ввозитимуть канадські вживані авто
 3 липня , 22:54
Головні новини 23 липня: жахлива аварія під Києвом та смерть відомого актора
 24 липня , 08:11
Вона 10 років сидить на серйозних знеболювальних, – знайомий родини Зайцевих про Олену
 23 жовтня , 02:30
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук