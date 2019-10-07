Субсидії по-новому: що змінилось, як витрачати, як економити

15 жовтня в Україні почнеться опалювальний сезон і жити стане трохи тепліше. А з 1 жовтня змінився порядок отримання субсидій. До чого готуватися у новому опалювальному сезоні та як економити – дізнавалися журналісти 24 каналу.

Вартість комунальних послуг зменшуватися не буде, тому очікується зростання запитів надання субсидій. Хоча за інформацією Міністерства соціальної політики цьогоріч кількість субсидіантів скоротилася із 4 млн до 2,8.

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По-перше, треба відрізняти субсидії від пільг.

Пільги чи субсидії? Це різні системи та кожен споживач обирає, якою з них скористатися. Субсидії прив’язані до 15% споживання більше чи менше їх сукупного доходу. А пільги не прив’язані до прибутків родини. Пільга призначається тим, хто має певні заслуги перед батьківщиною,

– каже експерт з питань ЖКГ Андрій Нікончук.

Нові правила нарахування субсидій

З 1 жовтня запрацювала монетизація субсидій. Віднині гроші отримують люди, а не підприємства.

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Якщо вам вдалося зекономити на оплаті за житлово-комунальні послуги, грошову різницю зможете витратити на власні потреби. Проте різницю повернуть лише за умови, що ви не маєте боргів за сплату послуг ЖКГ.

Що важливо знати

Безготівкова монетизація: гроші будуть надходити на спеціально оформлений рахунок в Ощадбанку та автоматично списуватися на оплату за комунальні послуги. Після завершення опалювального сезону зекономлені гроші можна буде отримати готівкою.

Готівкова монетизація: в одному із 39 банків пільговик може відкрити рахунок, на який щомісяця отримуватиме гроші. Із отриманих коштів він самостійно сплачує комунальні рахунки. Цією послугою можна скористатися, подавши необхідні документи до 15 жовтня.

Ті, хто отримував субсидії раніше та у кого протягом останнього року у родині чи фінансовому становищі не відбулося ніяких змін, можуть не подавати документи повторно.

Оформити субсидії можна онлайн. На сайті Міністерства соціальної політики є покрокова інструкція.

У населення зросла заборгованість по оплаті ЖКГ. На це негативно вплинув новий механізм монетизації, коли гроші користувачі отримали на рахунки та одразу почали їх витрачати, не дочекавшись завершення опалювального сезону,

– каже Нікончук.

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Як нараховуватимуться субсидії?

Сума пільг буде розраховуватись з урахуванням того, яка знижка передбачена субсидіанту за законом. Крім того, враховуватимуться ціни і тарифи на комунальні послуги, а також нормативи споживання.

Якщо працівники соцзахисту встановили, що площа житла дещо більша, ніж та, на яку розповсюджується субсидіальна норма – вони мають право збільшити цю межу, але не більше, ніж на 30%,

– розповідає експерт.

У першу чергу, це стосується самотніх людей похилого віку, які мають квартири більші, ніж передбачено нормативом.

Як виплутатись із боргової ями?

Якщо у вас є борги по оплаті ЖКГ, але немає можливості оплатити рахунки – можна звернутися до спеціальної комісії при місцевих органах влади, яка після перевірки може призначити субсидію. Але доведеться обґрунтовувати документально, що фінансовий стан справді скрутний і вам необхідна допомога держави.

Інший варіант – можна звернутися безпосередньо до надавача послуг з проханням про реструктуризацію боргу.

Не хочеться субсидій, але прагнете економити?

Для населення запрацювала послуга "Газовий запас". Фізичні особи могли купувати паливо за літніми цінами. На жаль, "акція" тривала лише місяць та вже завершилась. Проте ОСББ та виробники тепла, які мають власні котельні, ще можуть придбати необхідний запас за фіксованою ціною до 18 жовтня.

Ціна "газового запасу" становить 6145,31 грн за 1 тис. куб. м. Використати запас можна буде з 1 листопада 2019 року по 31 березня 2020 року.

У НАК "Нафтогаз" кажуть, що таким чином ОСББ та житлово-комунальні господарства зможуть зекономити на опаленні до 25% сум в рахунках. Цікаво, що за невикористаний газ гроші повернуть на рахунок покупця.

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Трохи статистики

2,8 млн домогосподарств цьогоріч отримають субсидію. Для порівняння, минулого опалювального сезону субсидію отримали понад 4 млн сімей.

47,6 млрд грн закладено на виплату субсидій та пільг у 2020 році. Бюджет на попередній рік становив 55,1 млрд грн.

55 тисяч родин скористалися програмою "Газовий запас". Із 23 серпня по 25 вересня споживачі могли купувати до 25 тис. кубометрів газу за літньою ціною 4874,42 грн за 1 тис. кубометрів.

Держава буде стежити за історією пільг і субсидій

Зараз говорять про законодавчі ініціативи створення реєстру не лише субсидіантів, а й пільговиків. Щоб держава розуміла, скільки маємо пільговиків. Крім того, можна буде бачити історію надання пільг та субсидій,

– каже Нікончук.

За словами експерта, гроші, які держава виділяє на дотації для населення, мають використовуватися ефективно.

Важливо: У жовтні ціни на газ можуть зрости на 25%