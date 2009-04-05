Субтитри в опері

Спектаклі в оперному театрі супроводжують українськими субтитрами.

Нововведення в Одеській опері. Віднедавна всі спектаклі почали супроводжувати українськими субтитрами. на прийняття такого рішення вплинули численні прохання глядачів, які не завжди розуміють змісту італійських та французьких арій.Заздалегідь готовий текст перекладу виводиться в режимі реального часу з комп’ютера на електронне табло, розташоване над сценою. Така практика використовується в багатьох театрах світу, зокрема, електронне лібрето є у Віденській опері і міланському театрі “Ла Скеля”. Але немає межі досконалості. В Одеському оперному кажуть, що в майбутньому табло збільшать - щоб не тільки передавати синхронний переклад, але й пояснювати зміст кожної сцени.Більшості глядачам Оперного нововведення подобається. Тепер на спектаклі можна ходити з дітьми, яким не треба буде щохвилини пояснювати що зараз відбувається на сцені.Скептики ж кажуть - електронне табло тільки відволікає від перегляду спектаклю, бо головне - це здатність актора донести до глядача тонкі емоції і почуття героя, а текст не такий вже й важливий. Як би там не було, а табло забирати поки не будуть. В театрі вважають, що нововведення обов’язково приживеться.