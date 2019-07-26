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      Сучасний апарт-готель та офісний центр: що нового хочуть збудувати у Львові – фото

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      Апарт-готель і спортивно-офісний центр збудують у Львові
      Апарт-готель і спортивно-офісний центр збудують у Львові / Візуалізація Львівської міськради

      На перехресті вулиць Стрийської та Наукової на виїзді зі Львова планують збудувати спортивно-офісний центр та апарт-готель.

      Відповідні містобудівні умови та обмеження погодили за засіданні виконавчого комітету Львівської міськради 26 липня, інформує Zaxid.net.

      Читайте також: У Львові з'явиться ще один Hilton: як він виглядатиме

      Що відомо про проект? На території, де планують почати будівельні роботи зараз занедбане озеро та ростуть чагарники.

      Вже невдовзі тут може з'явитись 5-поверховий спортивно-офісний центр та 2 готелі – висотою 10 та 15 поверхів відповідно. В одному з них облаштують конференц-зал.

      Забудовник, яким є ТзОВ "Агенція "Європростір", повідомив про намір також збудувати перехід на озером.

      Ще у 2007-му році Львівська міськрада передала цій компанії в оренду землю на цій ділянці загальною площею 3,13 гектара.

      Проект спортивно-офісного центру та готелю, який планують збудувати у Львові: фото

       

      Щоправда, у 2016 році забудовник заявляв про намір збудувати на цьому місці конгрес-готель для проведення конференцій та ресторан із виглядом на озеро. Готель, який планували спорудити з нуля, мав стати найбільшим у Львові.

      Що відомо про ТзОВ "Агенція "Європростір"?За онлайн-системи відкритих даних YouControl, власником ТзОВ "Агенція "Європростір" є Олександр Берба. Ще донедавна (до квітня 2019) він значився керівником львівської будівельної компанії Avalon Inc. Зараз його прізвище вказане серед засновників співзвучної ЖБК "Авалон комфорт-6".

      Власником будівельної компанії Avalon Inc є відомий у Львові депутат Григорій Козловський.

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      Теги: Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
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