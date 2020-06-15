Біля Шевченківського суду Києва, де обирають запобіжний захід Сергію Стерненку, триває акція протесту. Її епіцентр змістився на вулицю Дегтярівську – до пішохідного переходу перед будівлею установи.

Активісти перешкоджають руху авто – ходять з одного боку дороги на інший. Натомість пропускають громадський транспорт та швидкі, про це у прямому ефірі повідомила кореспондентка 24 каналу.

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Протестувальники перекрили вулицю через те, що поліція відмовилася пропускати їхнє авто зі звуковою апаратурою за ворота суду.

Вони пояснюють, хто такий Стерненко та чому його підтримують. Також наголошують: справа не лише про нього, а й про право кожного на самозахист.

Активісти перекрили Дегтярівську: фото 24 каналу (Анастасія Федченко, Андрій Костюк)



Приблизно о 16:00 із будівлі суду вийшов сам Сергій Стерненко – була коротка технічна перерва. Він поспілкувався з журналістами та прокоментував сутички, які відбулися кількома годинами раніше.

Те, що сьогодні зробили працівники "Беркуту" – це навіть гірше ніж те, що вони дозволяли собі за часів режиму Януковича. Бо навіть тоді вони боялися бити принаймні депутатів, не кажучи вже про звичайних громадян,

– наголосив активіст.

Довідка. Раніше під стінами Шевченківського райсуду Києва, де обирають запобіжний захід Стерненку, виникли сутички. Правоохоронці затримали 5 осіб, деякі з активістів отримали травми.



Під час сутичок нардепу від "Голосу" Роману Лозинському порвали футболку та завдали декілька ударів по голові.



Коли Стерненко заходив до суду, протестувальники йому аплодували та скандували його ім'я. Так само зустрічали і його адвоката Миколу Виговського, який повернувся з поліцейського відділення.

Правозахисник розповів, що на деяких учасників акції скали адмінпротоколи, нібито це був несанкціонований мітинг. Та попередив, що такі протоколи можуть скласти на усіх та притягнути до відповідальності.

Сергія ми не віддамо. Він – людина, яка ні в чому не винна. Винна лише в тому, що не дала себе вбити під час третього нападу на себе. Вбивця загинув, так сталося. Але не треба було брати замовлення і йти вбивати Сергія,

– підкреслив Виговський.

Активісти також закликають відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та вимагають справедливого розслідування справи.

Сам Стерненко підозрює, що його можуть обрати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із носінням електронного браслета.

Ситуація біля Шевченківського суду Києва: дивіться відео