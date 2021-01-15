Український суд вперше визнав китайських інвесторів ПАТ "Мотор Січ" потерпілою стороною від дій української влади – а саме, від протиправних дій СБУ. Відповідне рішення 13 січня 2021 року виніс слідчий суддя Печерського районного суду Києва.

Судовий вердикт зобов'язує слідчого ДБР, який розслідує кримінальну справу стосовно дій СБУ, визнати компанію Skyrizon потерпілої в кримінальному провадженні ДБР про протиправні дії СБУ. Йдеться про досудове розслідування за фактом того, що посадові особи Головного управління Служби безпеки України, використовуючи своє службове становище, протидіють законній господарській діяльності акціонерів АТ "Мотор Січ" (ч. 3 ст. 206 КК України), яке проводить територіальне управління ДБР в Києві. Кримінальне провадження Державного бюро розслідувань щодо дій СБУ зареєстровано під номером 62020100000002234.

Суддя повністю погодився з доводами адвокатів китайських акціонерів, і, таким чином, українське правосуддя вперше офіційно підтвердило безпідставність претензій Служби безпеки України до акціонерів ПАТ "Мотор Січ". На думку експертів в області держбезпеки, наслідок ДБР і судовий вердикт про визнання інвесторів потерпілими є юридичне визнання бездумності кримінального провадження СБУ, а також факт нанесення шкоди інтересам інвесторів ПАТ "Мотор Січ".

Після отримання статусу потерпілої сторони компанії-акціонери ПАТ "Мотор Січ", згідно з українським законодавством, зможуть проводити розслідування, збирати докази, призначати та проводити експертизи, надавати слідству докази порушення закону співробітниками СБУ.

Як відомо, в грудні 2020 року китайські інвестори ПАТ "Мотор Січ" ініціювали міжнародний арбітражний процес проти України, щоб стягнути з нашої держави 3,5 млрд доларів збитку, який був нанесений протизаконним блокуванням їм доступу на підприємство, в тому числі шляхом арешту акцій ПАТ "Мотор Січ" з ініціативи СБУ. Для міжнародного арбітражу дії української сторони кваліфіковані як "незаконна експропріація інвестицій" і порушення умов україно-китайської угоди про взаємне заохочення та захист інвестицій.

Крім цього, китайські компанії, які інвестували кошти в придбання 81% акцій і розвиток ПАТ "Мотор Січ", з недавнього часу мають можливість відстоювати свої права в судах Китайської народної республіки та згодом вимагати компенсації збитків через протизаконні дії української влади. КНР затвердила законодавчі правила для протидії китайських компаній незаконному тиску та порушення їх прав за кордоном.