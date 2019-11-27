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      Суд обрав Садовому запобіжний захід

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      Суд обрав Андрієві Садовому запобіжний захід / 24 канал

      Вищий антикорупційний суд 27 листопада обрав міському голові Львова Андрієві Садовому запобіжний захід у вигляді призначення застави у розмірі 1 мільйона 56 тисяч 550 гривень. Справа стосується продажу містом у 2015 році землі на відкритому конкурсі інвестиційній компанії CTP за 54 мільйони гривень.

      САП клопотала перед судом про заставу для Садового у 50 мільйонів гривень без можливості взяття під варту.

      До теми: Садовий про підозру САП: нам немає чого приховувати чи придумувати

      Водночас, Садовий заявив, що подаватиме апеляцію на відповідне рішення суду.

      Як Андрію Садовому обирали запобіжний захід: відео


      Чому САП оголосила підозру Садовому

      21 листопада САП оголосила Садовому підозру у справі будівництва індустріального парку у Рясному під Львовом. Мовиться про старе провадження, в межах якого правоохоронці кілька разів 2016 року проводили обшуки у міськраді Львова, а самого Садового у липні 2017 року викликали на допит у Генпрокуратуру. Тоді її очолював Юрій Луценко.

      У 2016 році, повідомляючи про цю справу, прокуратура заявила, що міськрада Львова задешево продала землю під цей індустріальний парк – за 52 мільйони гривень. На думку прокурорів, ринкова ціна цієї ділянки становить 140 мільйонів гривень.

      Підозру оголосили також Сергієві Коровайнику, який раніше обіймав посаду керівника управління земельних ресурсів ЛМР.

      Що каже про підозру Садовий

      Андрій Садовий пояснював, що у повідомленні про підозру мовиться, що надана компанії СТР земля не належить громаді Львова. Насправді ж у рішенні Апеляційного адмінсуду від 27 березня 2019 року вказано ця земля була і залишається власністю громади Львова. Садовий пояснив, що мерія мала право здавати цю землю в оренду і продавати.

      Дізнайтеся більше про індустріальний парк у Львові, який планує збудувати СТР

      Щодо звинувачення у заниженні вартості землі, то Садовий відповів, що згідно з інвестиційним конкурсом, компанія CTP отримала право орендувати земельну ділянку, а також уклала відповідну угоду. Після цього скористалася своїм правом викупити землю.

      Мер Львова наголосив, що ЛМР не має права оцінювати вартість землі. Це здійснювала сертифікована компанія.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Новини Львова Андрій Садовий Справа Садового Антикорупційний суд
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