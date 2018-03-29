Суд арештував Крисіна на 2 місяці

У четвер, 29 березня, Дарницький райсуд Києва, де відбулося підготовче засідання у справі щодо викрадення та катування майданівців у січні-лютому 2014 року, задовольнив клопотання прокуратури та обрав одному з фігурантів справи Юрію Крисіну запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб.

Про це повідомляє "Громадське".

Зазначається, що Крисіна взяли під варту до 29 травня без права виходу під заставу.

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Прокуратура назвала 4 основні підстави для обрання такого запобіжного заходу для Крисіна. Серед них продовження злочинної діяльності, вплив на інших учасників процесу, перешкоджання слідчим діям шляхом ухилення від судів та можливий ризик втечі.

У свою чергу адвокат Юрія Крисіна – Ігор Василенко – заявив, що рішення суду не підлягає оскарженню.

"Суд повністю задовольнив клопотання прокуратури. Ми вважаємо, що підстав для цього немає. Мій підзахисний в інших кримінальних справах мав особисте зобов'язання та не порушував його. Але, нажаль, це рішення не підлягає оскарженню", – сказав Василенко.

Хто такий Юрій Крисін? Його вважають головним відповідальним за вбивство журналіста газети "Вести" В'ячеслава Веремія, оскільки у суді Крисін визнав, що під час Революції Гідності організовував і збирав людей, які нападали на учасників Євромайдану. У кримінальних колах його знають під кличками "Шкаф", "Шрек" або "Криса". Прославився рейдерством та рекетом.