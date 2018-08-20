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Суд арештував рахунки "Укргазвидобування": у компанії пригрозили наслідками

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Суд арештував рахунки "Укргазвидобування"
Суд арештував рахунки "Укргазвидобування" / Facebook

Суд арештував рахунки компанії "Укргазвидобування", що належить НАК "Нафтогаз України".

Повідомлення про це з'явилось вдень 20 серпня на офіційному сайті "Укргазвидобування".

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Повідомляємо, що ухвалено рішення про примусове стягнення з Укргазвидобування понад 261 мільйонів гривень у зв’язку із порушенням ТОВ "Карпатигаз", як оператором за договором спільної діяльності, своїх зобов’язань за договором лізингу перед ТОВ "Центр фінансового лізингу",
– йдеться у повідомленні.

В компанії пояснюють, що через це продовжують зазнавати збитків від спільної діяльності у рамках договору з ТОВ "Карпатигаз" та компанією "Місен Ентерпрайзес АБ" (Misen Enterprises AB), хоча цей договір Арбітражний інститут торгової палати Стокгольма розірвав ще 11 липня 2018 року.

Про арешт рахунків "Укргазвидобування" свідчить виконавче провадження відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Мін'юсту від 17 серпня 2018 року.

Лізингова компанія "Центр фінансового лізингу" надала у лізинг обладнання для спільної діяльності державного "Укргазвидобування" та приватної шведської компанії Misen Enterprises AB з видобутку газу. Проте шведська компанія порушила умови договору, тому спільне підприємство — "Карпатигаз" — зазнало збитків та не змогло розрахуватись з лізинговою компанією.

Рішення суду передбачає, що арешт мав би бути накладений солідарно на дві компанії, проте за інформацією "Укргазвидобування", станом на 20 серпня, рахунки приватного підприємства досі не арештовано.

АТ "Укргазвидобування" здивовано швидкістю ухвалення рішень як з боку суддів, так і з боку Державної виконавчої служби щодо видачі документів, спрямованих на блокування рахунків і стягнення коштів лише з одного з учасників договору СД – "Укргазвидобування", що відбулося впродовж одного дня,
– йдеться у повідомленні прес-служби.

У компанії також застерігають, що через блокування рахунків найбільшої газовидобувної компанії України під загрозою може опинитись сплата податків, рентних платежів, зарплата працівникам та зобов’язання перед контрагентами.

Теги: Новини України Газовий конфлікт Нафтогаз Гроші
Джерело: 24 Канал
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