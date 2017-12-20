Суд дозволив заочне розслідування щодо екс-глави СБУ Якименка

Печерський райсуд Києва дав дозвіл на заочне розслідування стосовно екс-голови Служби Безпеки України Олександра Якименка у справі про організацію розстрілів на Євромайдані у 2013-2014 роках.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомила прес-секретар генпрокурора України Лариса Сарган.

Печерський райсуд дав дозвіл на заочне розслідування стосовно екс-голови СБУ Якименка у справі про організацію розстрілів на Євромайдані — Лариса Сарган (@SarganLarysa) December 20, 2017

Разом з тим, згідно із інформацією Єдиного реєстру судових рішень, постанову про дозвіл на заочне розслідування щодо Якименка винесла 1 грудня 2017 року слідчий суддя Ірина Литвинова. Таким чином, суд погодився з доводами прокуратури, що екс-глава СБУ переховується від слідства і дав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Нагадаємо, раніше в СБУ заявляли, що Якименко є головним підозрюваним у причетності до розстрілів у центрі Києва. Також Служба безпеки України підозрює Якименка у фінансуванні тероризму та постачанні зброї терористам.



Відомо, що колишній глава силового відомства знаходиться на тимчасово окупованій на території Криму. У вересні 2017 року Генпрокуратура РФ відмовила Україні у видачі екс-глави СБУ.