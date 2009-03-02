Суд Колесніков-Пенчук

8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Такий вирок виніс Ворошиловський суд Донецька Керівнику фонду "Антикорупція", автору проекту "Донецька мафія" Борису Пенчуку. Причиною стала справа чотирирічної давності, коли Борис Пенчук звинуватив тогочасного голову Донецької облради Бориса Колеснікова у вимаганні акцій донецького торгівельного центру "Білий лебідь". За цими звинуваченнями, Колесніков провів в київському СІЗО 4 місяці. А у квітні минулого року Генпрокуратура уже Борису Пенчуку висунула звинувачення в дачі неправдивих свідчень у цій справі. У жовтні Пенчука заарештували, а справу з обвинувачувальним висновком передали до суду. Бориса Пенчук звинуватили за двома статтями кримінального кодексу - "вимагання" та "свідомо помилкове повідомлення про скоєння злочину".Ірина Бухтіярова (суддя Ворошиловського суду м. Донецька): “Шляхом поглинання менш строгого покарання строгішим Пенчуку Борису Володимировичу назначено покарання у вигляді позбавлення воді терміном на 8 років з конфіскацією його майна”.Крім того, засуджений має компенсувати майже 7 тисяч гривень за проведені судові експертизи. Борис Пенчук винним себе не вважає.Борис Пенчук (засуджений): “Жодного злочину я не скоїв. Те, що Ви тут побачили, це все фарс. Фігурант книги “Донецька мафія” Бухтіярова виконала політичне замовлення цієї ж донецької мафії”.Адвокат нардепа Бориса Колеснікова каже - засуджений видавець - лише один з учасників провокаційної акції проти його клієнта.Андрій Федур (адвокат Бориса Колеснікова): “Як мені здається, він розраховував, що ті, з ким він брав участь в організації провокації проти Колесникова, допоможуть йому уникнути відповідальності. Але я сподіваюся, що цього не трапиться”.Натомість адвокат засудженого Бориса Пенчука уже заявив про намір подавати апеляцію на рішення суду.