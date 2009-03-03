Суд над Караджичем

Колишній лідер боснійських сербів Радован Караджич в Гаазькому трибуналі з військових злочинів у колишній Югославії знову відмовився відповісти на питання, чи визнає він себе винним.

Таким чином суду довелось записати в протокол, що Караджич не визнає свою провину за всіма 11 пунктам звинувачення. У вівторок, зазначимо, екс-лідерові боснійських сербів висунули нові, перероблені прокурорами звинувачення. Тепер замість одного звинувачення в геноциді йому висунули два, а також додали ще 9 звинувачень у військових злочинах і злочинах проти людства.Торік коли Караджич вперше з'явився перед міжнародним судом, він теж відмовився зробити заяву щодо своєї вини, сказавши, що почекає, поки прокурори підготують всі звинувачення проти нього. Караджича заарештували минулого року у Белграді. До того він майже 10 років переховувався від правосуддя. Серед іншого лідера боснійських сербів звинувачують у причетності до різні у Сребрениці. В 1995 році там було вбито близько 8 тисяч мусульман.