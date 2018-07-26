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ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Смертельна ДТП за участю Hummer у Києві: суд визначив долю Островського, який збив дівчинку

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Суд обрав запобіжний захід Островському, який на Hummer насмерть збив дівчинку у Києві
Суд обрав запобіжний захід Островському, який на Hummer насмерть збив дівчинку у Києві / Соцмережі

26 липня Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід Кирилу Островському, який нещодавно на позашляховику Hummer насмерть збив на пішохідному переході 10-річну дівчинку.

Так, суд постановив, що Островський перебуватиме під вартою без права внесення застави упродовж 60 днів, тобто до 21 вересня 2018 року.

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Зауважимо, що прокуратура просила для підозрюваного утримання під вартою, побоюючись, що він може сховатись від слідства чи чинити вплив на учасників процесу.

Захист зі свого боку просив пом'якшеного заходу у вигляді нічного домашнього арешту – адвокати, зокрема, заявили, що їхній підзахисний не тікав з місця подій та намагався надати допомогу загиблій.

Нагадаємо, увечері 24 липня у Києві водій на автомобілі Hummer збив дівчинку на пішохідному переході та намагався втекти з місця аварії. Через деякий час дитина померла від отриманих травм, а водія після гонитви затримали правоохоронці. Водієм авто виявився 23-річний Кирило Островський – колишній боксер, а сьогодні – директор, власник та інвестор фірми Fit&Sweet. Згодом йому оголосили про підозру у скоєнні злочинів за двома статтями. Якщо доведуть провину, то чоловікові загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.

Теги: Новини України Новини політики Судді Новини Києва Кримінальні новини ДТП з Hummer у Києві
Джерело: 24 канал
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