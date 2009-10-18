Суд над менеджерами

В суді Брукліна розпочалися слухання у справі колишніх менеджерів банку Bear Stearns.

Ральфа Кіоффі і Метью Тенніна звинувачують у тому, що вони, знаючи про реальний стан справ у банку, вводили в оману інвесторів. Їм одним із перших особисто пред'явили звинувачення у шахрайстві з початку кризи. Обидва - спростовують звинувачення. Повідомляє ВВС. Якщо керівників Bear Stearns визнають винними, їм загрожує до 20 років ув'язнення. Нагадаємо, свого часу Bear Stearns був п'ятим за обсягом банком у Сполучених Штатах. Всередині 2007 року фінустанова опинилась на межі банкрутства. Знаючи це, Ральф Кіоффі і Метью Теннін продовжували розсилати клієнтам оптимістичні повідомлення щодо стану справ у банку. У результаті, втрати інвесторів перевищили 1 млрд. дол. Пізніше крах і поглинання Bear Stearns банком JP Morgan Chase спровокували світову фінансову кризу.