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      ДТП НА ЖИТОМИРЩИНІ НОРМАНДСЬКИЙ ФОРМАТ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ
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      ДТП НА ЖИТОМИРЩИНІ НОРМАНДСЬКИЙ ФОРМАТ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      Суд над менеджерами

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      В суді Брукліна розпочалися слухання у справі колишніх менеджерів банку Bear Stearns.

      Ральфа Кіоффі і Метью Тенніна звинувачують у тому, що вони, знаючи про реальний стан справ у банку, вводили в оману інвесторів. Їм одним із перших особисто пред'явили звинувачення у шахрайстві з початку кризи. Обидва - спростовують звинувачення. Повідомляє ВВС. Якщо керівників Bear Stearns визнають винними, їм загрожує до 20 років ув'язнення. Нагадаємо, свого часу Bear Stearns був п'ятим за обсягом банком у Сполучених Штатах. Всередині 2007 року фінустанова опинилась на межі банкрутства. Знаючи це, Ральф Кіоффі і Метью Теннін продовжували розсилати клієнтам оптимістичні повідомлення щодо стану справ у банку. У результаті, втрати інвесторів перевищили 1 млрд. дол. Пізніше крах і поглинання Bear Stearns банком JP Morgan Chase спровокували світову фінансову кризу.
      blog_ava
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      Новини за 18 жовтня 2009
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