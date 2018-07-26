Суд над Островським: онлайн-трансляція засідання щодо водія Hummer, що збив дівчинку у Києві

26 липня у Шевченківському райсуді Києва відбувається судове засідання щодо обрання запобіжного заходу Кирилу Островському, який 24 липня на позашляховику Hummer збив насмерть 10-річну дівчинку на пішохідному переході у Києві.

Увечері 24 липня у Києві водій на автомобілі Hummer збив дівчинку на пішохідному переході та намагався втекти з місця аварії. Через деякий час дитина померла від отриманих травм, а водія після гонитви затримали правоохоронці.

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Згодом з’ясувалося, що водієм авто виявився 23-річний Кирило Островський – колишній боксер, а сьогодні – директор, власник та інвестор фірми Fit&Sweet.

Йому уже оголосили про підозру та чоловікові загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі, щоправда можуть дати й умовний термін. Судове засідання щодо обрання запобіжного заходу відбувається у четвер, 26 липня.

За інформацією нашого журналіста, під залою суду зібралися молодики спортивної зовнішності, щоб підтримати свого друга.

Відео з-під зали суду

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