Суд обирає запобіжний захід Садовому: онлайн-трансляція

Вищий антикорупційний суд 27 листопада обирає міському голові Львова Андрієві Садовому запобіжний захід. Справа стосується продажу містом у 2015 році землі на відкритому конкурсі інвестиційній компанії CTP за 54 мільйони гривень.

О 12 годині львівський мер прийшов на засідання суду, перед цим заявивши журналістам, що вірить у власну перемогу.

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Обрання запобіжного заходу Андрію Садовому: онлайн-трансляція

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Чому САП оголосила підозру Садовому

21 листопада САП оголосила Садовому підозру у справі будівництва індустріального парку у Рясному під Львовом, яке планує розпочати іноземна компанія СТР. Мовиться про старе провадження, в межах якого правоохоронці кілька разів 2016 року проводили обшуки у міськраді Львова. Самого ж Садового у липні 2017 року викликали на допит у ГПУ, коли її ще очолював Юрій Луценко.

У 2016 році прокуратура заявила, що міськрада Львова задешево продала землю під цей індустріальний парк – за 52 мільйони гривень. На думку прокурорів, ринкова ціна цієї ділянки становить 140 мільйонів гривень.

Підозру у цій справі оголосили також Сергієві Коровайнику, який раніше був керівником управління земельних ресурсів ЛМР.

Що каже про підозру Садовий

Андрій Садовий пояснював, що у повідомленні про підозру мовиться, що надана компанії СТР земля не належить громаді Львова. Насправді ж у рішенні Апеляційного адмінсуду від 27 березня 2019 року вказано ця земля була і залишається власністю громади Львова. Садовий пояснив, що мерія мала право здавати цю землю в оренду і продавати.

Щодо звинувачення у заниженні вартості землі, то Садовий відповів, що згідно з інвестиційним конкурсом, компанія CTP отримала право орендувати земельну ділянку, а також уклала відповідну угоду. Після цього скористалася своїм правом викупити землю.

Мер Львова наголосив, що ЛМР не має права оцінювати вартість землі. Це здійснювала сертифікована компанія.