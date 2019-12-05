Суд розглянув апеляцію Садового на запобіжний захід

Скаргу міського голови Львова Андрія Садового на запобіжний захід у вигляді застави в 1 мільйон 56 тисяч 550 гривень розглянула Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду. Так, суд частково задовольнив апеляцію чиновника.

Згідно з рішенням колегії суддів, ухвалу Вищого антикорупційного суду щодо застави скасовано. Натомість Апеляційна палата постановила нову ухвалу. Таким чином, до Садового застосовано запобіжний захід уц вигляді особистого зобов'язання.

Також Апеляційна палата ВАКС відмовила у задоволенні вимог САП збільшити заставу меру Львова Андрію Садовому до 50 мільйонів гривень.

Новина доповнюється

Що було раніше

Бажання взяти на поруки Садового виявили політики Продан, Сироїд, Лаврик, Пастух, Березюк, Опанасенко, Острікова, Кіраль та Журжій.

До теми: Садовий розповів, чому його політично переслідують

Садовий 3 грудня повідомив, що він разом із захисниками подали апеляцію на рішення ВАКС щодо застави у понад мільйон гривень. Ця справа стосується продажу на відкритому конкурсі землі у Львові інвестиційній компанії CTP за 54 мільйони гривень.

Мер Львова сказав, що це рішення не було складним, бо за весь час роботи на посаді Садовий не раз переконався, що за справедливість треба боротись.

Посадовець також анонсував, що поскаржиться до суду на перешкоджання інвестиційній діяльності, адже справа щодо мера міста блокує роботу компанії СТР, яка планує збудувати у Львові індустріальний парк.

Що відомо про справу щодо Садового

Справа щодо Садового стосується продажу містом у 2015 році землі на відкритому конкурсі інвестиційній компанії CTP за 54 мільйони гривень. Компанія планує збудувати під Львовом індустріальний парк (де працюватимуть різні виробництва) на 3000 робочих місць з середньою зарплатою 10 000 гривень.

У справі продажу землі 27 листопада суд обрав Садовому запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 1 мільйона 56 тисяч 550 гривень. Прокурори ж вимагали 50 мільйонів застави. На їхню думку, місто продало інвесторові землю за заниженою ціною, а ринкова ціна ділянки становить нібито 140 мільйонів гривень.

Насправді ж вартість землі оцінювала не міськрада Львова, бо не має таких повноважень, а сертифікована компанія. Остання й визначила, що ділянка коштує 54 мільйони гривень.

У підозрі Садовому також мовиться, що надана компанії СТР земля не належить громаді міста. Насправді ж є рішення суду, який встановив, що ділянка таки належить громаді Львова.

До теми: Чому на лаві підсудних найуспішніший мер країни, а не кримінальник Труханов?

Зауважимо, що ця справа є старою і в її межах правоохоронці кілька разів 2016 року проводили обшуки у міськраді Львова. А самого Садового у липні 2017 року викликали на допит у Генпрокуратуру. Тоді її очолював Юрій Луценко.