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      КАТАСТРОФА МІ-8 НА РІВНЕНЩИНІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      КАТАСТРОФА МІ-8 НА РІВНЕНЩИНІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Суд передумав

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      Знято судову заборону на продаж акцій 3-х обленерго.

      Судову заборону на продаж 25% акцій "Полтава", "Прикарпаття" та "Сумиобленерго" знято - повідомив виконувач обов'язків голови Фонду державного майна України Дмитро Парфененко. Згідно плану приватизації, їх продаж має відбутися до грудня поточного року.Нагадаємо, 10 вересня Окружний адміністративний суд Києва, за позовом колишньої голови Фонду Валентини Семенюк-Самсоненко вирішив заборонити продаж блокуючих пакетів акцій цих 3-х обленерго. Рішення було ухвалене судом як запобіжний захід у справі про заборону приватизації підприємств енергетики до вирішення справи по суті. Валентина Семенюк звернулась до суду на підставі указу Президента від 2008 року, яким приватизацію обленерго та Одеського припортового заводу було заборонено.Фонд держмайна регулярно виставляє на продаж пакети акцій обленерго, але торги постійно переносять через відсутність покупців. За словами учасників ринку, вони вважають визначену державою вартість пакетів завищеною.
      blog_ava
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      Новини за 15 вересня 2009
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