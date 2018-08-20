Суд ухвалив нове рішення щодо перебування під вартою Рубана

Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід керівнику Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимиру Рубану, який підозрюється у спробі замаху на перших державних діячів України, в тому числі й на президента Петра Порошенка, а також у збройному захопленні Верховної Ради.