Суд ухвалив нове рішення щодо перебування під вартою Рубана
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Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід керівнику Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимиру Рубану, який підозрюється у спробі замаху на перших державних діячів України, в тому числі й на президента Петра Порошенка, а також у збройному захопленні Верховної Ради.
Джерело: 24 канал
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