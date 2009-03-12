Суд в боргах

Львівський апеляційний адміністративний суд потерпає від боргів.

Через несплату у суді, де головував відомий суддя-хабарник Ігор Зварич, відімкнули світло, також немає опалення. Лише за світло установа заборгувала 25 тисяч гривень. Служителі Феміди нарікають - заборгованість виникла через недостатнє фінансування судової системи. Коштів бракує не лише на комунальні послуги, а й навіть на поштові витрати. Мовляв, у бюджеті на одну справу закладено у 15 разів менше, ніж витрачають насправді. Ольга Давид (речник Львівського обласного апеляційно-адміністративного суду): "В нас за два місяці 120 тисяч заборгованих тільки за пересилку кореспонденції. Буде паралізовано цілу третю гілку влади."Львівський апеляційно-адміністративний суд обслуговує вісім областей Західної України. Оскільки рахунки суду зараз заблоковані, керівництво звернулось за допомогою до Президента, Кабміну та вищих судових органів.