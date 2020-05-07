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      Суд виніс вирок ексдиректору Львівського бронетанкового заводу: деталі

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      Роман Тимків у суді визнав власну провину
      Роман Тимків у суді визнав власну провину / radiosvoboda.org

      Вищий антикорупційний суд виніс вирок Роману Тимківу – колишньому директору Львівського бронетанкового заводу. Його визнали винним у декларуванні недостовірної інформації на понад 4,5 мільйона гривень.

      Мовиться про справу, коли колишній директор заводу "забув" задекларувати у 2017 і 2018 роках частину свого майна, повідомляє Антикорупційний суд.

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      Як встановили детективи НАБУ, Роман Тимків не вніс у свої декларації частину квартири в австрійському Відні, що належить його дружині.

      Крім того, чиновник не задекларував компанію зі статутним капіталом у 51 тисячу доларів, що становить майже 1 мільйон 400 тисяч гривень.

      Загалом колишній директор Львівського бронетанкового задекларував недостовірну інформацію на понад 250 прожиткових мінімумів або 4,5 мільйона гривень.

      Обвинувачений добровільно пішов на угоду зі слідством і визнав свою провину в повному обсязі.

      Йому призначили покарання у вигляді 51 тисячі гривень штрафу та забороною обіймати керівні посади протягом 3 років.

      Що відомо про Романа Тимківа?Він працював директором Львівського бронетанкового заводу до 2018 року. Тоді його звільнили з цієї посади. Втім скандал з декларацією – не єдиний за участі Тимківа.

      Раніше його також звинуватили у розкраданні 28,5 мільйонів гривень. За версією слідства він разом з чотирма спільниками поміняли нові двигуни до танка Т-72 на старі.

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Антикорупційний суд Новини Львова е-декларування
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