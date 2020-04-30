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      Суд виніс вирок росіянам, що спробували підірвати українського розвідника

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      Росіян засудили за вибух авто розвідника в Києві 4 квітня 2019
      Підривники виконували завдання російських спецслужб / СТРАНА.ua

      Тимура Дзортова та Олексія Комаричева, які у квітні 2019 року спробували підірвати у Києві авто Кирила Буданова, позбавлять волі на 7 та 8 років. Суд визнав росіян винними у замаху на вчинення теракту.

      Також Голосіївський райсуд столиці визнав Дзортова і Комаричева винними у незаконному поводженні зі зброєю, а також вибуховими речовинами, і використанні підроблених документів. Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

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      У суді довели, що росіяни виконували завдання спецслужб Росії. Один з них служив в особистій охороні глави Республіки Інгушетія, а також був заступником голови його адміністрації.

      До злочину Дзортов і Комаричев готувались кілька місяців. Під час підготовки користувались фальшивими документами громадян Киргизії.

      Що відомо про вибух авто Буданова

      • 4 квітня 2019 року у Голосіївському районі Києва вибухнуло авто Chevrolet Evanda.
      • Автомобіль належав Кирилу Буданову – офіцеру українських спецслужб.
      • Олексій Комаричев зробив спробу встановити міну під машину, проте вибух саморобної міни стався передчасно. Диверсант з важкими травмами опинився в лікарні.
      • Буданов не постраждав.

      Дивіться відео вибуху автівки Буданова:

       

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Новини України Авто Кримінальні новини Вибух Новини Києва Теракт Рішення суду
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