Суд виніс вирок росіянам, що спробували підірвати українського розвідника
Тимура Дзортова та Олексія Комаричева, які у квітні 2019 року спробували підірвати у Києві авто Кирила Буданова, позбавлять волі на 7 та 8 років. Суд визнав росіян винними у замаху на вчинення теракту.
Також Голосіївський райсуд столиці визнав Дзортова і Комаричева винними у незаконному поводженні зі зброєю, а також вибуховими речовинами, і використанні підроблених документів. Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.
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У суді довели, що росіяни виконували завдання спецслужб Росії. Один з них служив в особистій охороні глави Республіки Інгушетія, а також був заступником голови його адміністрації.
До злочину Дзортов і Комаричев готувались кілька місяців. Під час підготовки користувались фальшивими документами громадян Киргизії.
Що відомо про вибух авто Буданова
- 4 квітня 2019 року у Голосіївському районі Києва вибухнуло авто Chevrolet Evanda.
- Автомобіль належав Кирилу Буданову – офіцеру українських спецслужб.
- Олексій Комаричев зробив спробу встановити міну під машину, проте вибух саморобної міни стався передчасно. Диверсант з важкими травмами опинився в лікарні.
- Буданов не постраждав.
Дивіться відео вибуху автівки Буданова: