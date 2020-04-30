Суд виніс вирок росіянам, що спробували підірвати українського розвідника

Тимура Дзортова та Олексія Комаричева, які у квітні 2019 року спробували підірвати у Києві авто Кирила Буданова, позбавлять волі на 7 та 8 років. Суд визнав росіян винними у замаху на вчинення теракту.

Також Голосіївський райсуд столиці визнав Дзортова і Комаричева винними у незаконному поводженні зі зброєю, а також вибуховими речовинами, і використанні підроблених документів. Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

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У суді довели, що росіяни виконували завдання спецслужб Росії. Один з них служив в особистій охороні глави Республіки Інгушетія, а також був заступником голови його адміністрації.

До злочину Дзортов і Комаричев готувались кілька місяців. Під час підготовки користувались фальшивими документами громадян Киргизії.

Що відомо про вибух авто Буданова

4 квітня 2019 року у Голосіївському районі Києва вибухнуло авто Chevrolet Evanda.

у Голосіївському районі Києва вибухнуло авто Chevrolet Evanda. Автомобіль належав Кирилу Буданову – офіцеру українських спецслужб .

. Олексій Комаричев зробив спробу встановити міну під машину, проте вибух саморобної міни стався передчасно. Диверсант з важкими травмами опинився в лікарні.

Буданов не постраждав.

Дивіться відео вибуху автівки Буданова: