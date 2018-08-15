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ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Суд виправдав п'яного водія, який на смерть збив пішохода на Київщині: деталі

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Суд виправдав зловмисника, проте прокуратура направила справу на новий розгляд
Суд виправдав зловмисника, проте прокуратура направила справу на новий розгляд / фото з вільних джерел

Суд виправдав водія, який у 2015 році в одному із сіл Києво-Святошинського району, перебуваючи у стані силього алкогольного сп'яніння, на смерть збив пішохода.

Про це інформує прес-служба Київської прокуратури.

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За результатами судового розгляду обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення виправдано за недоведеністю наявності в його діянні складу кримінального правопорушення,
– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в травні 2015 року чоловік напідпитку, керуючи технічно-справним автомобілем в одному із сіл Києво-Святошинського району здійснив наїзд на пішохода. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер в лікарні.

Проте в апеляційній інстанції за втручання прокуратури було скасовано виправдувальний вирок місцевого суду, а справу направили на новий розгляд.

Теги: Новини політики Новини України Кримінальні новини Судді Київська прокуратура Алкоголь Новини Києва
Джерело: 24 канал
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