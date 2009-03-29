Суд за газ

"Газпром" відхрестився від позовів "РосУкрЕнерго".

У "Газпромі" спростували інформацію про те, що концерн підтримав одну зі сторін у судовому розгляді про обсяги газу в українських газових сховищах. Чутки, що з'явилися минулого тижня, про те, що "Газпром" нібито підтримує у позові сторону "РосУкрЕнерго" не відповідають дійсності, повідомили в компанії.Нагадаємо, 24 березня у Стокгольмському арбітражному суді були заслухані позиції сторін по позовах "РосУкрЕнерго" до НАК "Нафтогаз України". 9 позовів компанії-колишнього посередника у суді об'єднали в одне провадження. Найгучнішим питанням є спір довкола 11 мільярдів кубометрів газу в українських сховищах, які Державна митниця частково розмитнила на користь "Нафтогазу". В "РосУкрЕнерго" наполягають, що цей газ-їхній, відтак і подали до суду. Експерти прогнозують, суд винесе свій вердикт у цій справі приблизно у 2010 році.