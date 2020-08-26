Замість 7 років тюрми: суд виправдав суддю, яка відпустила командира "Беркута"
Суд виправдав суддю Печерського райсуду Києва Світлану Волкову. Її звинувачують унезаконному рішенні про звільнення з-під варти екскомандира спецроти "Беркута" Дмитра Садовника.
Прокурор попросив суд призначити обвинуваченій покарання у вигляді 7 років позбавлення волі. Про це повідомила пресслужба прокуратури Києва.
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Однак суд не знайшов в діях судді складу інкримінованих кримінальних правопорушень. Прокуратура не погоджується з таким рішенням та готує апеляційну скаргу.
Що відомо про Світлану Волкову
- У 2014 році вона відпустила під домашній арешт екскомандира "Беркута" Дмитра Садовника – фігуранта у справі про розстріл 48 активістів Майдану. Він втік від правосуддя.
- У вересні 2016 року Волкова пішла з посади, коли Верховна Рада проголосувала за відставку низки суддів, зокрема, хто виносив неправосудні рішення щодо активістів Майдану.
- У 2019 році вона поновилася на посаді судді.