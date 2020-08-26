Суд виправдав суддю Печерського райсуду Києва Світлану Волкову. Її звинувачують унезаконному рішенні про звільнення з-під варти екскомандира спецроти "Беркута" Дмитра Садовника.

Прокурор попросив суд призначити обвинуваченій покарання у вигляді 7 років позбавлення волі. Про це повідомила пресслужба прокуратури Києва.

До слова Прощавай відкритість: суддя скасувала онлайн-трансляції засідань у справі "беркутівців"

Однак суд не знайшов в діях судді складу інкримінованих кримінальних правопорушень. Прокуратура не погоджується з таким рішенням та готує апеляційну скаргу.

Що відомо про Світлану Волкову