Судний день

Саакашвілі під прицілом. Грузинська опозиція ополчається проти глави держави.

Противники чинної влади пообіцяли вивести сьогодні на вулиці десятки тисяч людей. Головна їхня вимога - відставка президента Міхаїла Саакашвілі. Опозиція, яка задля спільної мети об'єднала загалом 14 партій, вважає чинного лідера головним винуватцем драматичних воєнних дій у серпні минулого року.Чинний глава республіки - твердять опозиціонери - не може очолювати країну через своє вороже ставлення до Росії. Організатори нинішньої акції відкинули усі пропозиції Саакашвілі сісти за стіл переговорів. Діалог з властями можливий лише з єдиного питання - відставки президента, наголосив напередодні запланованої демонстрації лідер об'єднаних опозиціонерів Леван Гачечіладзе. Леван Гачечіладзе (лідер опозиції): "Ця влада зрадила те, що є найціннішим для Грузії. 20 років тому народ віддав життя за ідею свободи. І сьогодні, я вважаю, ми повторюємо історію, люди вийдуть на вулиці здобувати свою свободу." 9 квітня для Грузії дата історична. Грузини відзначають сьогодні 20-ту річницю кривавих протестів проти комуністичного режиму. Внаслідок придушення радянськими військами демонстрації 1989 року загинули 20 людей. Світова спільнота побоюється, як би нинішні демонстрації не переросли у чергові заворушення. До стриманості і владу, і опозицію у середу закликав глава грузинської православної церкви, а також посли іноземних держав в Тбілісі. Опозиція запланувала свої акції загалом у кількох районах столиці, а також в інших великих містах країни.