Судові будні
Фінансові ринки 23:22, 5 березня 2009 283
Судова тяганина триває.
Адвокати колишнього глави “ЮКОСа” та його бізнес-партнера Платона Лєбєдєва просять передати кримінальну справу з Хамовничського суду Москви в інший суд. Адвокати екс-мільярдера вважають, що справа є непідсудною того суду, де зараз відбувається її попереднє слухання.Водночас, державний обвинувач подав зустрічне клопотання про подальше утримання Ходоркоського та Лєбєдєва під арештом як запобіжної міри. 2 тижні тому, нагадаємо, Генпрокуратура Росії виснула Ходорковському нові звинувачення.Екс-олігарху інкримінують розкрадання коштів його ж власної компанії, а також відмивання понад 480 млрд. рублів і 7 з половиною млрд. доларів. Нові звинувачення базуються на попередньому рішенні суду, яким статус “ЮКОСа” було визнано нелегальним. Попередній судовий процес завершився розвалом "ЮКОСа" - колись найбагатшої нафтової компанії Росії, та розоренням її власника Ходорковського.
Джерело: 24 Канал
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